Dall' inquinamento alla solitudine | ecco quali sono i nuovi nemici del cuore

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Allerta per idel3.0, che si sommano a quelli tradizionali. Un’ampia review appena pubblicata su European Heart Journal coordinata da ricercatori di Fondazione Policlinico Universitario A. Gemelli Irccs-Università Cattolica (primo nome Rocco A. Montone ), in collaborazione con esperti americani, prende in esame i fattori di rischio cardiovascolare del terzo millennio. A farla...

... per cui anche l'prodotto dai traffici marittimi è in continua crescita. Inoltre, ... Come spiegato'Autorità del Canale, le precipitazioni a ottobre sono state le più basse mai ...'analisi Altroconsumo emerge che in città le fonti disono principalmente due: 'Il traffico e, d'inverno, anche il riscaldamento delle case. Ad oggi si stima che circa 3 italiani su ...A partire dal 1 luglio 2013, le notti francesi sono più buie, ma ne siamo proprio sicuri In quell'anno la Francia ha introdotto una legge che obbliga i negozi a spegnere ...Roma, 18 gen. (Adnkronos Salute) - I nemici del cuore e delle coronarie sono tanti e vanno ben al di là di quelli tradizionali, i cosiddetti fattori ...