Dalle ceneri su Netflix | storia vera dell’incendio del 2002 alla Mecca

Leggi su latuafonte

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Dal 18 gennaio 2024 è disponibile su. Si tratta di un film che racconta unae drammatica, quellaavvenuto l’11 marzonella scuola femminile della. Diretto da Khalid Fahad, è di produzione araba e vanta un cast di attori ben conosciuti in Arabia Saudita: Shaima Al Tayeb, Khairia Abu Laban, Adwa Fahad, Darin Al Bayed e Aesha Refai. Ma vediamo ora insieme nel dettaglio la trama del film e cos’è accaduto nella realtà, con tutte le conseguenze e le polemiche nate sul caso.: la trama del film suLeggi anche: All American Nightmare: Rapimento in California, la scioccantedi ...