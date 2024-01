Dakar 2024 | Giroud vince tra i Quad e tiene testa ad Andujar Loprais trionfa tra i camion

Leggi su oasport

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Prosegue fino alla fine iltranellariservata alla competizione dei. Il pilota della Yamaha Racing ha infatti vinto l’undicesimo stage della rassegna, ma il diretto avversario argentino ha chiuso al secondo posto a pochissimi secondi di vantaggio. I giochi si chiuderanno domani per l’ultimo round. Il transalpino in sella alla Yamaha Racing nello specifico ha registrato un crono di 6:13:57, staccando di +0.37 il sudamericano in forza alla Dragon Rally Service. Più lontano lo slovacco Varga che, sulla Varga Motorspot Team, è arrivato al traguardo con un ritardo di +21.32.rimane quindi leader della classifica overall, forte dei suoi 62:11:24 totali, appena +8:14 rispetto al francese. Una lotta che ...