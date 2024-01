(Di giovedì 18 gennaio 2024) Roma, 18 gen. (Adnkronos) - Idele delle coronarie sono tanti e vanno ben al di là di quelli tradizionali, i cosiddetti fattori di rischio modificabili o 'Smurfs' (colesterolo, diabete, ipertensione, fumo). Se di certo i 'grandi classici' non sono da trascurare, va considerato c

Per otto anni sono stati analizzati i dati di oltre un milione e mezzo di persone: ecco le problematiche causate dallo Smog in eccesso e quali sono ... (ilgiornale)

Da non sottovalutare poi lamentale, legata a doppio filo a quella del cuore. Stress cronico, depressione, isolamento sociale e solitudine possono dare un importante contributo alle malattie ...... studio oe non può usare i mezzi pubblici, della bontà (e necessità visti i ciclisti morti e il livello di inquinamento) del provvedimento. MULTE E ALLERTANel capoluogo emiliano, ...I nemici del cuore e delle coronarie sono tanti e vanno ben al di là di quelli tradizionali, i cosiddetti fattori di rischio modificabili o 'Smurfs' (colesterolo, diabete, ipertensione, fumo). Se di c ...(Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – La qualità dell’aria che respiriamo nelle città non rappresenta solo un problema ambientale, ma ha anche imp ...