Da smog a salute mentale | i nemici 3 0 del cuore e come difendersi

Ad oggi si stima che circa 3 italiani su 4 vivano in un territorio inquinato, in cui c'è una concentrazione di polveri sottili superiori ai limiti stabiliti per la tutela della. Nel 2023 sono ...Da non sottovalutare poi lamentale, legata a doppio filo a quella del cuore. Stress cronico, depressione, isolamento sociale e solitudine possono dare un importante contributo alle malattie ...La qualità dell’aria in città non è solo una questione ambientale ma ha anche importanti ricadute sulla qualità di vita e sulla salute dei cittadini. Altroconsumo ha analizzato i principali inquinanti ...(Adnkronos) - "Federsanità condivide pienamente il lavoro promosso da Salutequità rispetto al Nuovo sistema di garanzia dei Lea, soprattutto per ...