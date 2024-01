Curling | l’Italia conquista la prima vittoria al Co-op Canadian Open

Prima vittoria per Team Retornaz nel Co-op Canadian Open , quarta tappa stagionale del Grand Slam of Curling . A Red Deer, nell’Albera, l’Italia – ... (sportface)

Prima vittoria per Team Retornaz nel Co - op Canadian Open , quarta tappa stagionale del Grand Slam of. A Red Deer, nell'Albera,- che aveva esordito con una sconfitta contro gli scozzesi del Team Craik martedì, batte nel secondo incontro gli statunitensi guidati da Danny Casper con ...Si è aperto nella notte italiana nello stato dell'Alberta il Co - op Canadian Open, quarta tappa stagionale del Grand Slam ofdel Team Retornaz parte però con una sconfitta all'extra end nel mach contro gli scozzesi capitanati da James Craik. La squadra composta da Joel Retornaz, Amos Mosaner, Sebastiano ...