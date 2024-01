Curaçao | Advocaat nuovo ct | in arrivo “convocabili” dall’Olanda

(Di giovedì 18 gennaio 2024) L'ex ct dell'Olanda è stato scelto come commissario tecnico dalla federazione della piccola isola caraibica, che fa parte del Regno dei Paesi Bassi

...per Dick. A 76 anni l'ex allenatore di Ajax, PSV e Feyenoord, oltre che ex ct dell'Olanda, in tre differenti momenti, è stato infatti nominato selezionatore della nazionale di. ...