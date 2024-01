Crosetto e le polemiche per il calendario dell’Esercito | “Siamo alla follia”

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pubblicato il 18 Gennaio, 2024 (Adnkronos) – "Mi dispiace dover sottrarre tempo a cose molto più importanti e serie per rispondere apretestuose e ridicole". Così in una nota il ministro della Difesa, Guido, si esprime sul caso sollevato in relazione al2024 dell'Esercito che, come ha dichiarato ad esempio l'esponente del Pd Sandro Ruotolo, riabiliterebbe il fascismo. "Oggi tocca alper il 2024. Pur di inventare un attacco politico a un esponente di maggioranza, alcuni rappresentanti dell’opposizione non si preoccupano di infangare l’Esercito, le Forze Armate, la Difesa, ma soprattutto soldati e ufficiali che sono stati eroi indiscutibili e di cui bisogna solo continuare ad onorare la memoria, come ha voluto fare l’Esercito", dice ...