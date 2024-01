Crisi in Medio Oriente | il Pakistan attacca l' Iran Gli Stati Uniti colpiscono i siti missilistici Houthi nello Yemen

Il regime è lo sponsor delle forze più temute in questo momento nell’area, come Hamas a Gaza. Ma bastano i video di un anziano che balla per ... (internazionale)

Il regime è lo sponsor delle forze più temute in questo momento nell’area, come Hamas a Gaza. Ma bastano i video di un anziano che balla per ... (internazionale)

I conflitti inOriente e in Europa orientale, pur non esercitando impatti diretti, hanno ... inoltre, emerge una chiara lezione: ancora una volta le società forti sono uscite dallapiù ......quello in atto da quasi due anni in Ucraina - sembrerebbe aver contagiato ormai non solo il...stanno fermando gli attacchi di Usa e Regno Unito contro i ribelli Houthi rei di aver messo in...A Davos, in Svizzera, dove si tiene il World Economic Forum, i ministri degli Esteri dei due Paesi si sono incontrati per cercare una via d'uscita dalla crisi. Il ministro degli Esteri iraniano, ...Da questo mare passano il 51% del riso, il 58% dell’olio di palma e il 47% del tè che si consumano in Europa, Medio Oriente e Nord Africa. Un altro focolaio bellico molto preoccupante anche sotto ...