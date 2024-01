Crisi epilettica a scuola | bimba nigeriana di 6 anni salvata da maestre e 118 dopo il malore improvviso

Brooke Shields , protagonista della copertina di Glamour in quanto “donna dell’anno”, nell’intervista rilasciata alla caporedattrice Samantha Barry ... (dilei)

Una forte Crisi epilettica , così una bambina di 6 anni si è accasciata a terra in una scuola del Foggiano. maestre e personale scolastico hanno ... (orizzontescuola)

Una forte, così una bambina di 6 anni si è accasciata a terra in una scuola del Foggiano. Maestre e personale scolastico hanno prontamente aiutato la piccola con il 118 che dava loro ...... è quasi certo che la piccola non avrebbe superato la. Ora sta bene ed è quello che conta' - conclude Colelli. TI POTREBBE INTERESSAREBICCARI (FOGGIA) – Ha una crisi epilettica violenta a scuola e si accascia sul pavimento tra la paura generale. È accaduto in una scuola elementare di Biccari nel Foggiano dove una bimba di 6 anni è ...BARI - Nella scuola elementare di Biccari, nel Foggiano, una bimba di 6 anni è stata salvata dalle maestre dopo aver avuto una crisi epilettica. La maestra ha prontamente contattato la centrale del 11 ...