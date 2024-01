Crisi al Comune di Taranto | depositata mozione sfiducia sindaco

(Di giovedì 18 gennaio 2024) E’ stataquesta mattina all’ufficio protocollo deldiladicontro ilRinaldo Melucci dopo il raggiungimento delle tredici firme necessarie per poterne discutere in Consiglio comunale. L’iniziativa è partita dai consiglieri civici Luigi Abbate (senza Ilva) e Massimo Battista (Una città per cambiare), che sono stati entrambi candidatialle amministrative del giugno 2022.Poi hanno aderito i partiti e movimenti di centrodestra (FdI, Lega, Svolta Liberale e Forza Italia), il consigliere di Europa Verde, due del Pd e, infine, il consigliere del Gruppo Misto Gianni Liviano. Quest’ultimo era stato eletto da indipendente nella lista del Pd, di cui era diventato anche ...

... mettendo a repentaglio la propria sicurezza per proteggere la vita della donna in, riuscendo ... Parallelamente all'intervento medico, i servizi sociali deldi Villa San Giovanni in Tuscia ...... caratterizzato, sul piano politico generale, da una gravedella democrazia e dalla ...in questi mesi si è prodigata per la creazione di un diritto penale massimo riservato alla gentee ai ...Domani il ministro Urso sarà nel capoluogo per incontrare i sindacati oggi riuniti davanti ai cancelli Stellantis ...Tutti i lavoratori del settore automobilistico di Melfi saranno in presidio, domani 19 gennaio, davanti alla sede di Confindustria a Potenza a partire dalle 12. Nel pomeriggio, alle 16, le ...