Cremona | denuncia furto auto | ma lo sorprendono con il mezzo | 32enne denunciato

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Milano, 18 gen. (Adnkronos) – I carabinieri della stazione di Castelleone, nel cremonese, hannoto per simulazione di reato un cittadino straniero di 32 anni, con precedenti di polizia a carico. Nei giorni scorsi, l’uomo si era presentato in casermando che quella stessa mattina gli era stata rubata l’. Acquisita la, i militari hanno quindi iniziato le indagini per verificare gli spostamenti delche, attraverso i varchi presenti sul territorio, è risultato muoversi sul territorio con movimenti differenti da quanto indicato dalnte, con evidenti incongruenze su orari e località di passaggio. Due giorni dopo ladel, il veicolo è stato individuato in sosta nei pressi di un locale, regolarmente ...

Milano, 18 gen. (Adnkronos) - Ha rubato orologi e monete in oro nella casa in cui lavora va come collaboratrice domestica per un anziano . Per questo ... (liberoquotidiano)

Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Ha rubato orologi e monete in oro nella casa in cui lavora va come collaboratrice domestica per un anziano . Per questo ... (calcioweb.eu)

La donna aveva venduto le monete a un compro oro della provincia di, mentre gli orologi erano ancora in suo possesso e, dunque, li ha restituiti alla vittima. Per lei è scattata una...... 9 sacerdoti dalle diocesi di Milano, Piacenza e, organizzato da Diòmira Travel, che nei ... "Qui non è permesso esprimersi, siamo controllati da Israele "- , a Betlemme in molti stanno ...La donna ha confessato ai carabinieri dopo che l'hanno ascoltata a seguito della denuncia della vittima. Le monete le aveva già vendute a un compro oro, mentre era ancora in possesso degli orologi, ch ...Milano, 18 gen. (Adnkronos) – Ha rubato orologi e monete in oro nella casa in cui lavorava come collaboratrice domestica per un anziano. Per questo è stata denunciata per furto aggravato. , E’ accadut ...