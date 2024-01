Covid | la Cina mappò il virus due settimane prima di annunciarlo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Inalcuni ricercatori isolarono e mapparono ilalla fine di dicembre 2019, almeno dueche Pechino rivelasse al mondo i dettagli delmortale, lo rivela in esclusiva il Wall Street Journal. Secondo il Wsj, – riporta Ansa – un ricercatore cinese a Pechino caricò una sequenza quasi completa della struttura delin un database gestito dal governo americano il 28 dicembre 2019, mentre lacondivise la sequenza delcon l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) solo l’11 gennaio 2020. Quando il ricercatore Lili Ren dell’Institute of Pathogen Biology di Pechino aveva già mappato il, i funzionari cinesi descrivevano ancora pubblicamente l’epidemia a Wuhan come una polmonite virale “di ...

Le motivazioni dellaPerché laha deciso di nascondere le informazioni sul- 19 per due settimane Non esiste una risposta definitiva a questa domanda, ma ci sono diverse ipotesi ...