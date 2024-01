Cosmi | «Inter-Juventus è tornata | scontri voluti! Quando rubavano a me…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 18 gennaio 2024)commenta le dichiarazioni di Allegri in merito alla lotta Scudetto. L’allenatore perugino,venuto a “Serie Allnews” sulle frequenze di Radio TV Serie A con RDS, si esprime anche sul rinvio di-Atalanta causa Supercoppa Italiana in Arabia Saudita BATTUTA LIVORNESE – L’argomento calcistico del giorno in Italia è ancora la polemica sulle parole di Massimiliano Allegri, che Sersecommenta così: «Io credo che in quella precisa espressione, pur riconosendo ad Allegri una forte dose di ironia – se no non sarebbe livornese (ride, ndr) -, non credo volesse specificare che le guardie erano loro e i ladri l’. Voleva simboleggiare una squadra che insegue e l’altra che scappa. Credo che vada vista solo in questi termini questa espressione. ...