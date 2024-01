Così la Germania si è smarrita | l’implosione dell’economia | l’ondata di scioperi | i fischi al governo e il crollo di fiducia nel futuro – L’analisi

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Innemmeno i treni arrivano più in orario: nel 2023 più di uno su tre nelle tratte a lunga percorrenza della Deutsche Bahn non è stato puntuale. È una delle tante istantanee che raccontano il momento di smarrimento dell’ormai ex locomotiva d’Europa:economica del Paese, che ha appena chiuso un anno in recessione, è accompagnata da un sentimento generale di s, verso le istituzioni e verso il. Un diffuso pessimismo traspare non solo dal malcontento nelle piazze, dagli, dalla crescita dei consensi verso l’ultradestra di Alternative für Deutschland ma pure verso l’estrema sinistra rappresentata dall’Alleanza Sahra Wagenknecht, i due partiti ad oggi dichiaratamente antisistema. Pure Die Zeit, autorevole settimanale tedesco, è uscito in edicola una settimana fa ...