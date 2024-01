Così il gemello digitale aiuta a rispondere alle cyber-minacce

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Essere cittadini e imprese digitali è divenuto un fattore imprescindibile per chi vive in quest’epoca in cui sapersi districare e orientare “tra i vicoli dell’interconnessione spinta” è certamente una grande opportunità, purché vi sia consapevolezza del bisogno di tutelarsi da un uso malevolo che ne viene fatto dai criminali digitali. La minaccia cibernetica richiede un approccio olistico che ne mitighi il rischio: per vivere nelè necessario testare la robustezza delle tecnologie e software impiegati in questo dominio,come trovare le migliori modalità di risposta a fronte di incidenti informatici. Si tratta di uno scenario complesso, in cui l’impiego di una innovativa tecnologia sta ridefinendo le modalità di approccio alla-security: si tratta del cosiddetto Hybriddigital twin (Hcdt), il ...