Così il concordato preventivo di Meloni legittima e incentiva l’evasione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Un parere della maggioranza spalanca le porte delanche ai contribuenti non virtuosi. E impone vincoli all’Agenzia delle entrate sulla formulazione delle proposte. Se venisse accettato, legittimerebbe e incentiverebbe. di Alessandro Santoro (Fonte: lavoce.info) L’andamento del tax gap in Italia È stato appena pubblicato l’Aggiornamento alla Relazione evasione: secondo i dati provvisori riferiti al 2021, il tax gap in Italia è sceso a poco più del 15 per cento (nel 2019 era ancora vicino al 19 per cento), un valore inferiore a quello fissato come obiettivo per il 2024 nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tuttavia, il documento conferma anche che, stante la forte riduzione deldell’Iva di questi ultimi anni, il problema principale è rappresentato oggi ...