Cosenza | dirigente medico dell' Asp lavorava in quattro strutture sanitarie | scattano denuncia e confisca di 100mila euro

(Di giovedì 18 gennaio 2024)'Asp in pensioneto per truffa e falso ideologico . Operazionea Guardia di Finanza diche ha riguardato un ex dipendente'Azienda sanitaria. La sua posizione professionale è risultata incompatibile rispetto alle prestazioni fornite da geriatra insocio-private accreditate con il Sistema sanitario nazionale. Violato, dunque,...

Share Facebook Twitter Stumbleupon LinkedIn Pinterest... si sono concentrate sull'accertamento dello svolgimento da parte di un medico di attività lavorativa, ulteriore rispetto a quella dipresso l'Asp di, per quattro strutture socio - ...ulteriore rispetto a quella di dirigente presso l’Asp di Cosenza, per quattro strutture socio-sanitarie private, in violazione del vincolo di “esclusività” che lo legava all’Azienda di appartenenza e ...Cosenza - I finanzieri di Cosenza hanno svolto una complessa indagine riguardante le prestazioni professionali rese da un dirigente medico, dipendente dell’Asp di Cosenza ora in quiescenza, in palese ...