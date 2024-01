Cos' è l' isterectomia e quali conseguenze può avere adesso sulla principessa Kate

Ma che'è l''è l'L'è un intervento chirurgico che consiste nell'asportazione dell'utero. È considerata necessaria in diversi casi. L'operazione può ...Il Daily Mail , in base alle indicazioni di un esperto, parla di una possibile( CHE'È ), che può essere fatta se non per intervenire su un tumore (escluso per lo meno dai media) per ...Ma di cosa è stata operata la principessa ... Il medico ha ipotizzato che, partendo da questi dati, si può ipotizzare una possibile isterectomia (l'asportazione dell'utero), che può essere fatta non ...Kate Middleton è stata sottoposta a un intervento chirurgico, nelle ultime ore stanno emergendo le prime ipotesi su cosa sia ...