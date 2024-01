Cosa sta aspettando Antonio Conte al Milan | tam-tam impazzito | l' ultima conferma

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024)starebbeil, che da tempo lo ha messo come primo nome in cima alla lista degli allenatori. L'ex tecnico di Juve, Inter e della Nazionale è il profilo più allettante tra gli svincolati e aspetta un'offerta che lo aggradi a partire dalla prossima estate, dopo l'anno sabbatico e le tre offerte rifiutate dal Napoli di Aurelio de Laurentiis., però, non piace solo alrà il progetto da lui ritenuto più allettante. Secondo il suo ex compagno in Nazionale, Luigi Di Biagio, il pugliese starebbe peròi rossoneri: “non avrebbe accettato adesso la Roma, aspetta giugno perché è ancora sotto contratto — le parole del centrocampista in un'intervista a Tv Play —...