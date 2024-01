Cosa è il Balochistan e cosa chiedono i separatisti | il retroscena del nuovo scontro tra Pakistan e Iran

Il Movimento nazionalista baluchi (BNM) , un gruppo politico che si batte per l'indipendenza delattraverso mezzi pacifici. Il Partito del nazionalismo baluchi (BNP) , un altro gruppo ...Il Movimento nazionalista baluchi (BNM) , un gruppo politico che si batte per l'indipendenza delattraverso mezzi pacifici. Il Partito del nazionalismo baluchi (BNP) , un altro gruppo ...Medio Oriente, escalation di attacchi e azioni militari dopo il 7 ottobre, l'escalation mina i già delicati rapporti tra "vicini", presidi Usa presenti nei territori e ...La guerra in Israele e la tensione in Medio Oriente. La diretta. L'Iran entra in azione. Non più solo attraverso la sua rete di combattenti sparsi per il Medio Oriente, ...