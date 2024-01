Corte Ue boccia l' Italia | monetizzare le ferie non godute

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il lavoratore che non può fruire di tutti i giorni diannuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria. Lo ha stabilito ladi Giustizia dell'Ue. La sentenza riguarda il caso di un funzionario del comune di Copertino, in provincia di Lecce che dimessosi per il prepensionamento aveva chiesto un'indennità sostitutiva delleannuali non. Il Comune pugliese invece sosteneva che il dipendente era obbligato a prendere i giorni residui diprima delle dimissioni e che non poteva monetizzarli.

Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i giorni di ferie annuali retribuite prima di dare le dimissioni ha diritto a un'indennità finanziaria. Lo ha stabilito ladi Giustizia dell'Ue specificando che gli Stati membri non possono addurre motivi connessi al contenimento della spesa pubblica per limitare tale diritto. La sentenza riguarda il caso di un ...Per quanto riguarda gli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano nell'adottare la normativa nazionale di cui trattasi, laha ricordato, inoltre, che il diritto dei lavoratori alle ferie ...Secondo la Corte decade il diritto solo nel caso in cui il lavoratore abbia scelto di non utilizzarle e nonostante i solleciti del datore di lavoro Il lavoratore che non abbia potuto fruire di tutti i ...Le ferie non godute vanno sempre pagate ai lavoratori. Lo ha stabilito la Corte di giustizia europea. La sentenza, che è l’esito di un caso giunto ai giudici di Lussemburgo, investe il mondo del ...