Corriere dello Sport – nuovo acquisto per Cristiano Lucarelli

(Di giovedì 18 gennaio 2024) 2024-01-17 20:39:30 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news del: Stefano Sturaro è atterrato a Catania. Dopo aver risolto il suo contratto con il Karagumruk, squadra turca allenata in passato anche da Andrea Pirlo, il centrocampista ex Juve e Genoa è tornato in Italia per iniziare la sua nuova avventura con la maglia del club etneo. Investimento importante del patron Ross Pelligra, con il vicepresidente Grella che ha regalato un altro elemento di esperienza a mister. Sturaro al Catania: colpo in Serie C I primi passi all’ombra di Stefano Sturaro all’ombra dell’Etna, dopo aver raggiunto l’accordo con il sodalizio rossoazzurro, chiamato ad un’importante rimonta nel girone C di Serie C. Una volta ufficializzato l’ingaggio del difensore Salvatore Monaco, il Catania presenterà in queste ore ...