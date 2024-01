Coppia picchiata con una mazza da baseball e un martello | tre arresti per tentato omicidio

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoIl 17 gennaio scorso, ad Albanella e Capaccio Paestum, i Carabinieri della Stazione di Matinella, hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare deglidomiciliari, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, su richiesta della Procura, nei confronti di Halimi El Mehdi, Ayad Hichem e Halimi El Arbi per. Secondo l’ipotesi accusatoria, gli indagati, nella tarda sera del 16 settembre 2023, in un bar di Matinella (Sa), per futili motivi, avrebbero malmenato, con unadaed un, unadel posto causando all’uomo gravissime lesioni. Il provvedimento cautelare adottato è suscettivo di impugnazione e le accuse così come formulate saranno sottoposte al vaglio del giudice nelle ...