Coppa Italia Femminile | Sassuolo-Milan 0-2 | Dubcova firma la doppietta! | LIVE News

“I soldi fanno tutto nel calcio . Servono come il pane a federazioni e leghe di calcio in Europa, penso anche a quella spagnola, oltre che ... (ilfattoquotidiano)

Supercoppa Italiana - niente sold out e arabi delusi : volevano Juve e Milan

Supercoppa Italiana, niente sold out per le semifinali: la delusione degli spettatori sauditi per l’assenza di Juve e Milan La Supercoppa ... (calcionews24)