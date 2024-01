Coppa del Mondo WKF Karate 1 Series A – Oro per l’Italia con l’aquilano Federico Arnone

Supercoppa Italiana , niente sold out per le semifinali: la delusi one degli spettatori sauditi per l’assenza di Juve e Milan La Supercoppa ... (calcionews24)

Thomas Fabbiano: 'Sinner simile a Djokovic, può vincere un paio di Slam nei prossimi due anni' 'Il movimentotennis italiano che ha vinto laDavis solo pochi mesi fa E' di ' sostanza ', al momento penso che siamo tra i top - 3 mondiali. C'è quantità e qualità altissima. Sinner è uno dei migliori 5 ...Le formazioni ufficiali di Costa d'Avorio e Nigeria, match valevole per la fase a gironi dellad'Africa 2024. Big matchGirone A, con i padroni di casa che sono partiti con una convincente vittoria, mentre la Nazionale di Osimhen e Lookman non ha brillato nella prima uscita contro la ...Il Torino ha tempo per recuperare gli infortunati, in quanto non gioca la prossima giornata di campionato perchè la Lazio, che sarebbe stato l'avversario del 21esimo turno, è impegnata nella ...Due tifosi sono denunciati in seguito al derby di Coppa Italia tra Lazio e Roma ... in cui annuncia che il primo era il responsabile del laser puntato in faccia ai giocatori giallorossi, costringendo ...