Coppa d’Asia 2024 | Emirati arabi bloccati dalla Palestina | ok Australia e Uzbekistan

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Prosegue lacon la seconda giornata del Girone B e C. L’soffre più del previsto ma batte la Siria 1-0. Decisivo il gol di Irvine al 59? che proietta i Socceroos in testa al girone con 6 punti. Al secondo posto c’è l’, che si è sbarazzato dell‘India per 3-0 salendo a 4 punti. Tre gol nel primo tempo per la squadra di Katanec con Fayzullaev al 4?, Sergeyev al 18? e Nasrullaev al 45?. Nel Girone C lablocca sull’1-1 gliuniti. La nazionale di Paulo Bento va avanti al 23? con Adli, ma il rosso diretto, con rigore assegnato, di Al Hammadi al 37? fa girare la partita. Lasbaglia il rigore con Seyam, ma trova il pari sfruttando l’autogol di Naser al 50?. Secondo tempo di ...