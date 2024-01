Coppa d’Africa | la Nigeria vola | battuta la Costa d’Avorio

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Lasi è imposta nella seconda partita della fase a gironi contro i padroni di casa dellaDopo il pareggio all’esordio per 1-1 contro la Guinea, latrova la prima vittoria della sua. La nazionale biancoverde, con Osimhen regolarmente in campo dopo il piccolo problema muscolare, si è imposta con il risultato di 1-0 con il calcio di rigore trasformato da Ekong al 55?. Lasi porta così a quota 4 punti in classifica come la Guinea Equatoriale, mentre laresta a 3. Adesso sarà decisiva l’ultima giornata della fase a gironi.