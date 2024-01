Coppa d' Africa | il Mali ha giocato con Bissouma con la malaria contro il Sudafrica

Al via l’attesa Coppa d’Africa 2024 : ecco di seguito come funziona il Regolamento e chi passa in caso di arrivo a pari punti nei gironi. Ci sono 24 ... (sportface)

Le formazioni ufficiali di Egitto - Ghana, match valevole per la fase a gironi dellad'2024. Big match del Girone B, con entrambe le squadre che non possono più sbagliare dopo una prima giornata incolore. L'Egitto non è andato oltre il pari contro il Mozambico, mentre il .../ In questi giorni si sta giocando lad'e due calciatori del Mali, Yves Bissouma e Moussa Diarra, hanno contratto la malaria. Giocano rispettivamente nel Tottenham e nel Tolosa e sono ...Dal Milan al bianconero, Ismael Bennacer può lasciare Milano: missione in coppa d’Africa e c’è già la disponibilità dell’algerino Ismael Bennacer via dal Milan quest’estate. Il centrocampista, ...Uno spazio dove potersi incontrare per assistere insieme alle partite della Coppa d'Africa, dagli ottavi alla finalissima. Perché "abitare la città è offrire spazi di socialità e convivialità per ...