Coppa d’Africa | Chukwueze dal primo minuto in Costa d’Avorio-Nigeria

Al via l’attesa Coppa d’Africa 2024 : ecco di seguito come funziona il Regolamento e chi passa in caso di arrivo a pari punti nei gironi. Ci sono 24 ... (sportface)

Le formazioni ufficiali di Egitto - Ghana, match valevole per la fase a gironi della2024. Big match del Girone B, con entrambe le squadre che non possono più sbagliare dopo una prima giornata incolore. L'Egitto non è andato oltre il pari contro il Mozambico, mentre il .../ In questi giorni si sta giocando lae due calciatori del Mali, Yves Bissouma e Moussa Diarra, hanno contratto la malaria. Giocano rispettivamente nel Tottenham e nel Tolosa e sono ...