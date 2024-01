Coppa d’Africa 2024 | tabellone e accoppiamenti ottavi di finale

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Ile glideglididella. Archiviata la fase a gironi è arrivato il momento di iniziare a fare sul serio per la competizione del continente africano, nella quale prenderanno il via gli scontri ad eliminazione diretta. Adesso è vietato sbagliare, perché ogni passo falso potrebbe rivelarsi fatale per il cammino delle varie Nazionali. Ecco ildeglidi2A VS 2C 1D VS 3B/E/F 1B VS 3A/C/D 1F VS 2E 2B VS 2F 1A VS 3C/D/E 1E VS 1D 1C VS 3A/B/F SportFace.