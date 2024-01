Coppa d’Africa 2024 | altro pareggio per l’Egitto | con il Ghana finisce 2-2

Leggi su sportface

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Egitto epareggiano 2-2 nel match valido per la seconda giornata del Girone B di. Partita pazza al Felix Houphouet-Boigny di Abidjan con Kudus che porta avanti le Black Stars allo scadere del primo tempo, in cui esce anche Salah per infortunio. Nonostante l’uscita della propria stessa, i Faraoni pareggiano i conti con Marmoush al 69?, ma arriva la risposta sempre di Kudus al 71?. Solo tre minuti dopo Mostafa Mohamed sigla la rete del 2-2 finale.che probabilmente non fs contenta nessuna della due squadre, se non Capo Verde, che con una partita in meno è primo a 3 punti con due punti sul Mozambico, avversaria di domani., sestoin fila in partite di, tiene vive le ...