Contro Alzheimer speranze da cure anti-Parkinson | studio italiano

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Regolare i livelli di dopamina potrebbe ridurre i sintomi nelle prime fasi della malattia di. Contrastare il 'ladro della memoria' con terapie già disponibili per ilè lo scenario che si apre grazie a unocondotto da università Campus Bio-Medico (Ucbm) e Fondazione Santa Lucia Irccs di Roma. Su modelli sperimentali, gli

Regolare i livelli di dopamina potrebbe ridurre i sintomi nelle prime fasi della malattia di Alzheimer. Contrastare il 'ladro della memoria' con terapie già disponibili per il Parkinson è lo scenario ...Roma, 18 gen. (askanews) – Uno studio dell'Università Campus Bio-Medico di Roma, insieme alla Fondazione Santa Lucia IRCCS di Roma e condotto su modelli sperimentali, ha confermato che la stimolazione ...