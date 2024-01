Consigliere Michele Patano | “Avviamo un confronto costruttivo per il bene di Taranto”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Sono profondamente preoccupato in merito alla proposta di sfiduciare il nostro sindaco: credo, infatti, che questa sia una decisione che andrebbe valutata con estrema cautela e responsabilità”: inizia così una riflessione delcomunale, alla notizia della mozione di sfiducia odierna. “È importante ricordare – continua– che il sindaco è stato eletto democraticamente dalla maggioranza dei cittadini: sfiduciarlo significherebbe ignorare la volontà popolare espressa nelle urne e potrebbe minare la fiducia nella nostra democrazia locale, aumentando il numero degli elettori che non esercitano il loro sacro diritto-dovere di votare. Inoltre, dobbiamo considerare che una eventuale sfiducia porterebbe a un periodo di instabilità politica e amministrativa, ...

