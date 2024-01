Consegne aeree | c’è anche Google | il nuovo drone trasporta pacchi da 2 kg

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Wing, l’azienda di logistica e trasporti di Alphabet, ha annunciato il suo. Puòre fino a 2,2 kg, per quasi 20 km. Nei cieli americani e australiani già a fine anno....

Wing, l’azienda di logistica e trasporti di Alphabet, ha annunciato il suo nuovo drone . Può trasporta re fino a 2,2 kg, per quasi 20 km. Nei cieli ... (dday)

Pacchi fino a 2,3 Kg Wing scrive che sono state già effettuate oltre 350.000in tre ... Come avviene per le compagnie, Wing sceglie il drone più adatto al tipo di consegna. I droni ...Il 30% dellecompatibili richiede due o più viaggi a causa dell'eccessivo peso Alla base dello sviluppo di un drone più capiente c'è l'analisi dei dati sulledi Wing. Solo il 70% ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Guerra Israele–Hamas, per media Usa Netanyahu respinge idea accordo con Riad. LIVE ...La compagnia indiana Akasa Air ha annunciato oggi che ordinerà 150 aerei Boeing 737 Max al produttore di aerei americano.