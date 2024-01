Condannati tre attivisti di Ultima Generazione | l’avvocato | “Riconosciute attenuanti per aver agito per ragioni morali e sociali”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Sono statiin abbreviato a sei mesi, dal gup del Tribunale di Bologna, Simona Siena, i tre ambientalisti diche vennero arrestati a Bologna, lo scorso 2 novembre, perbloccato la tangenziale per circa un’ora. La condanna è per i reati di violenza privata e interruzione di pubblico servizio (pena sospesa e non menzione). Assolti invece dalle accuse di danneggiamento, manifestazione non autorizzata e inottemperanza al foglio di via. Due si erano cosparsi le mani con del cemento a presa rapida in modo da rimanere bloccati sull’asfalto e si era reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco e dei sanitari del 118 per liberarli. I tre – Ettore, Silvia e Mida – difesi dagli avvocati Elia De Caro e Mimma Barbarello, dopo l’arresto vennero sottoposti a misure cautelari (divieto di dimora e ...

Gli unicisono il sindaco di Farindola Ilario Lacchetta (due anni e otto mesi), per il quale l'accusa aveva chiesto undici anni e otto mesi. Condanna a 3 anni e 4 mesi per i dirigenti ...Non si faranno nomi (troppi) tranne, ora, quelli dionnipresenze: il pm Pietro Basilone (oggi a ... 2 ragazzi e 2 ragazze (altri non vengono identificati) sonoa 1 mese di reclusione e ...Sono stati condannati in abbreviato a sei mesi, dal Gup del Tribunale di Bologna, Simona Siena, i tre ambientalisti di Ultima Generazione che vennero arrestati a Bologna, lo scorso 2 novembre, per ...Sei mesi in abbreviato per il blitz dei protesta dello scorso novembre, alcuni di loro si erano cementati all’asfalto. La condanna è arrivata per i reati di violenza privata aggravata e interruzione d ...