Con Javier Milei il negazionismo climatico è arrivato al potere in Argentina

(Di giovedì 18 gennaio 2024) di Antonio Scalari Nei primi giorni di agosto del 2023 a Buenos Aires i termometri segnavano 30 °C, una temperatura massima molto più elevata di quella che di norma si registra nella capitalein quel periodo dell’anno, cioè circa 18 °C. Una differenza maggiore di dieci punti. A queste latitudini, nell’emisfero meridionale della Terra, agosto è ancora un mese invernale, l’equivalente del nostro febbraio. Buenos Aires è abbastanza lontana dall’equatore da avere un clima caratterizzato da una chiara stagionalità e gli inverni, sebbene siano miti, sono più freschi delle estati. Durante i primi giorni di agosto dell’anno scorso Buenos Aires era in piena estate. South America is living one of the extreme events the world has ever seenUnbelievable temperatures up to 38.9C in the Chilean Andine areas in mid winter ! Much more than what Southern Europe just ...