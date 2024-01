Compie un anno Kfir Bibas | il più piccolo ostaggio di Hamas Lo zio | “Il compleanno più triste del mondo”

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Mentre proseguono i raid sulla Striscia di Gaza, il portavoce delle Forze di difesa, il contrammiraglio Daniel Hagari, ha spiegato che “stiamo adattando i combattimenti secondo l’intelligence che abbiamo, dobbiamo dire al pubblico che non abbiamo un quadro completo degli ostaggi…c’è uno sforzo continuo per completarlo”. Le Idf, ha aggiunto, “stfacendo ogni sforzo per costruire un quadro completo di intelligence”. Oggi il piùdegli ostaggi,un. Israele: “Il 7 ottobre rapiti 253 ostaggi, 132 sono ancora a Gaza, di cui 105 vivi” Ieri l’ufficio del premier Benjamin Netanyahu ha riferito che le persone rapite dail 7 ottobre sono state 253. Israele ritiene che a Gaza ci siano ancora 132 ostaggi, di cui 105 vivi e 27 morti. Gli ...