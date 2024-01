Compie un anno Kfir Bibas | il più giovane ostaggio israeliano nelle mani di Hamas Herzog | «È il compleanno più triste del mondo»

(Di giovedì 18 gennaio 2024) È stato celebrato confestazioni in tutto ilil primo compledi, il bimbopreso indadurante l’attacco del 7 ottobre scorso. A Tel Aviv, una folla di centinaia di persone si è ritrovata in piazza e ha festeggiato il suo complecon centinaia di palloncini arancioni, che ricordano il colore dei capelli del piccolo. Il bimboè l’piùfinitodied è stato rapito insieme al fratello Ariel (4 anni) e ai genitori Shiri e Yarden dal kibbutz Nir Oz. Di loro non si hnotizie dal giorno del rapimento e ...

(Adnkronos) – compleanno di lavoro per Giorgia Meloni , che domani compirà 47 anni . Nata a Roma il 15 gennaio del 1977, la leader di via della ... (giornaledellumbria)

In particolare, l'articolo 5 recita: "Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni,...commemorazione dedicata a Sergio Ramelli a Milano il 29 aprile 2016 (evento peraltro che si ripete ogni...Katia Ricciarelli78 anni Il 18 gennaio 1946 nasceva Katia Ricciarelli, oggi quindi... Qualcheprima di Carreras nella vita di Katia ci fu anche Alberto Sordi, anche se solo per un ...CUNEO CRONACA - Il vicesindaco della città di Mondovì, Gabriele Campora, ha fatto visita alla signora Teresina Biava in occasione del suo 100esimo compleanno.La comunità di Jerzu, oggi è in festa per i 101 anni di Tziu Albero. Oggi, nel giorno del suo centunesimo compleanno, ha fatto quello che normalmente fa in questo periodo dell’anno: ha dedicato la mat ...