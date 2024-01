(Di giovedì 18 gennaio 2024)la tensioneinAffari Sociali sul voto del mandato al relato per l’istituzione dellad’inchiesta sul. Unain piena regola: il voto era stato stoppato dmaggioranza per un risultato non gradito al centrodestra con 11 a 11. Successivamente il voto è stato ripetuto e il documento è L'articolo proviene da Il Difforme.

Leggi anche, Wsj: "Cina mappò virus 2 settimane prima di annuncio ufficiale", sì ain seconda votazione: opposizioni lasciano i lavori per protesta, Oms : "Senza vaccini ......di Balkan Insight ed è specializzato in giustizia di transizione L'EFFETTO DI AUSTERITÀ E: ... mettendo in atto le raccomandazioni dellasulla solitudine di Jo Cox " una...Così mentre la destra fa carte false in Parlamento per mandare avanti la commissione d’inchiesta proprio sulla gestione del Covid, i tecnici sui quali il governo ha riposto la sua fiducia rispolverano ...Non ha paura della Commissione d’inchiesta Covid Giuseppe Conte che si è espresso sul voto in Commissione Affari sociali per l’istituzione. Allo scoperto Giuseppe Conte. Il leader del Movimento 5 ...