Commissariamento Ex Ilva Antonio Spera | UGL Metalmeccanici | “Adesso si proceda con il cronoprogramma”

(Di giovedì 18 gennaio 2024) “Sull’exabbiamo ribadito a Palazzo Chigi che è prioritaria l’apertura immediata del tavolo al ministero del Lavoro in considerazione del fatto che oggi viene sancita la fine di ArcelorMittal: bisogna in primis tutelare i lavoratori che sono l’anello più debole di questa triste vertenza”. E’ quanto ha dichiarato, Segretario Nazionale dell’UGLal tavolo di confronto tra il Governo e le confederazioni sindacali sull’exdi Taranto nella Sala Monumentale della Presidenza del Consiglio alla presenza del ministro per gli Affari europei Raffaele Fitto, del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali Marina Calderone, del ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti e del sottosegretario alla Presidenza del ...

...profonda preoccupazione per le conseguenze che potrebbero registrarsi per il territorio e l'economia locale a seguito deldello stabilimento siderurgico Acciaierie d'Italia, ex, ...In vendita il 4% di Eni: si salvi chi può Una voce scuote una giornata già agitata daldell'ex -: il governo, secondo Bloomberg, sarebbe pronto a mettere in vendita fino al 4% dell'Eni - per un controvalore di un paio di miliardi - non appena sarà completato il ...Il sindaco e presidente della Provincia di Taranto, Rinaldo Melucci, esprime profonda preoccupazione per le conseguenze che potrebbero registrarsi per il territorio e l’economia locale a seguito del c ...Ex Ilva di Taranto, la class action e l'azione inibitoria presentata al Tribunale di Milano da parte dell'associazione Genitori Tarantini ...