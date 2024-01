Commis di sala per Relais in Umbria

Leggi su giornaledellumbria

(Di giovedì 18 gennaio 2024) INSERITO DA: Adecco Italia Spa – IL GIORNO: 22/12/2023 SETTORE: Turismo e RistorazioneSEDE DI LAVORO: Perugia Adecco Tourism & Travel, divisione specializzata di Adecco Italia Spa (Aut. Min. N. 1100-SG del 26.11.2004) nella Ricerca e Selezione di profili qualificati ricerca: Per un unsituato in:– 1diSi offre vitto e alloggio.Inserimento stagionale. Mansioni:– preparare i tavoli;– organizzare la mise en place del ristorante;– fare da spola tra lada pranzo e le cucine per servire i piatti ai tavoli;– preparare i piatti su eventuali guéridon per agevolarne la preparazione;– pulire le attrezzature e i tavoli;– accogliere e ricevere i clienti, Si offre contratto a tempo determinato diretto con la struttura. Data inizio prevista: 30/04/2024 Categoria Professionale: Bar ...