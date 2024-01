Colloquio di lavoro | dallo sguardo alle domande | tutte le ‘dritte’ per farsi assumere

(Di giovedì 18 gennaio 2024) (Adnkronos) – Dopo un buon cv ildiè il momento fondamentale per 'conquistare' una nuova occupazione. Ma cosa dire e cosa non dire e come comportarsi nel corso dell'appuntamento con l'interlocutore che dovrà valutare se siamo idonei per il nuovo? Lo spiega ad Adnkronos/Labitalia Irene Bertucci, giornalista ed esperta in comunicazione

I consigli dell'esperta in comunicazione strategica e comunicazione neurolinguistica Irene Bertucci Dopo un buon cv ildiè il momento fondamentale per 'conquistare' una nuova occupazione. Ma cosa dire e cosa non dire e come comportarsi nel corso dell'appuntamento con l'interlocutore che dovrà ......e un recapito telefonico al fine di poter essere ricontattati per fissare il primo. Per ...- servizio - prevenzione - e - sicurezza - e - ambienti - di -. Mission dello S. P. E. S. A. ...Dopo un buon cv il colloquio di lavoro è il momento fondamentale per 'conquistare' una nuova occupazione. Ma cosa dire e cosa non dire e come comportarsiDopo un buon cv il colloquio di lavoro è il momento fondamentale per 'conquistare' una nuova occupazione. Ma cosa dire e cosa non dire e come comportarsi nel corso dell'appuntamento con ...