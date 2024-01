Clizia Incorvaia fa i nomi di due concorrenti dell’attuale Grande Fratello che non le piacciono e svela dettagli inediti delle sue nozze

Leggi su isaechia

(Di giovedì 18 gennaio 2024)è stata ospite di una nuova puntata di Casa Chi. Qui, insieme a Sophie Codegoni e ai due giornalisti Valerio Palmieri e Azzurra Della Penna, ha da subito parlato del momento in cui ha ricevuto la proposta di matrimonio dal suo Paolo Ciavarro: No, me l’ha regalato, è qui l’anello. Non è stato lui a darmelo, è stato Ciavarro junior a darmelo perché il Ciavarro senior la serata di Capodanno, mentre mi stavo preparando mi ha detto: “Amore, ti aspetto perché voglio vedere quanto sei bella”. Poi mi preparo e lui mi dice: “Sei bellissima ma ti manca qualcosa”. Arriva Gabri con quelle manine piccine e mi dice “Mamma prendi prendi”. Lui si mette in ginocchio e pronuncia la fatidica formula, come nelle favole. Ed eccolo qui. Inevitabile è stato poi parlare del matrimonio in sé. E soprattutto in primis del fatidico addio al nubilato: Lui non fa ...