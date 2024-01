Civitavecchia – Vigili del fuoco salvano vitello caduto in un pozzo

(Di giovedì 18 gennaio 2024) In data 18 gennaio, alle ore 13.30, la S.O. ha inviato in via del Casaletto Rosso a, la squadra vvf territoriale (17/A) con in supporto la partenza Saf, per il salvataggio di undal peso di kg 40 circa,all’interno di un, profondo 6/7 metri. I soccorritori, dopo essersi calati all’interno del pertugio ed imbragato il cucciolo di bovino, lo hanno riportato in superficie tramite manovre Saf. L’animale è stato riaffidato in buone condizioni di salute al suo allevatore presente in loco. (Com/Red/Dire)

