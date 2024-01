Circolo Canottieri Ticino | chat sessista per soli uomini | 8 soci indagati

Una giornata di festa per lo sport quella andata in scena al Circolo Canottieri Napoli in occasione della presentazione del progetto “In Vela per il ... (ildenaro)

... seguito dalla SocietàCasale con 175 e dal Tc Parioli con 170. A livello siciliano da ... Un altro campionato nazionale cui ildel capoluogo siciliano ha preso parte nel 2023 è stato ...Nella più antica e prestigiosa società nautica di Pavia , ilTicino , è stato scoperto un gruppo Whatsapp sessista e violento, in cui alcuni uomini commentavano i fisici delle ragazze del club e facevano allusioni sulle loro presunte ...Diffusa la notizia della presentazione in procura a Pavia di un fascicolo per diffamazione riguardante una chat per soli uomini, tutti soci della Canottieri Ticino ...Non è il primo caso, e si sospetta che non sarà l'ultimo. La vicenda di un'altra, l'ennesima chat sessista viene stavolta da Pavia, dal prestigioso circolo ...