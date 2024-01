Cina | Shenzhen registra aumento commercio estero nel 2023

Shenzhen , 18 gen – (Xinhua) – La metropoli meridionale cinese di Shenzhen ha registra to un commercio estero in aumento del 5,9% su base annua, ... (romadailynews)

Recupera l'Asia: rimbalzi ine Hong Kong Le note più positive, si fa per dire, arrivano dall'Asia ove forse la lunga discesa si è esaurita. L'indice CSI 300 della borsa di Shanghai e...L'indice giapponese Nikkei 225 archivia la seduta con un rialzo dello 0,34%, mentre, al contrario,ha un andamento depresso e scambia sotto i livelli della vigilia. In moderato rialzo Hong ...Tengono Hong Kong (+0,95%) gli indici cinesi ( Shanghai +0,43%, Shenzhen +0,22%) fino ad ora il mercato azionario con la peggiore performance del nuovo anno. Il tentativo è quello di invertire il ...Il balletto dei tassi, combinato con i venti di guerra in Medio Oriente e le difficoltà dell’economia cinese, turbano i mercati - A Milano test per la nuova Tim targata Kkr ...