Cina | segretario generale ASEAN parla positivamente di economia nazionale

... un'altra apertura è arrivata anche dal vicedella Lega, Andrea Crippa: "Oggi si ... Il voto è molto atteso perché segnerà il futuro delle sue relazioni con laEL SALVADOR In El Salvador ...Hu Qimu, vicegenerale del Forum 50 per l'integrazione delle economie digitali e reali, ... Nonostante l'ambiente economico internazionale complesso, laè vista come un motore chiave per ...18 gen – (Xinhua) – L’economia cinese e’ importante per l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (ASEAN) e per il mondo, ha dichiarato il segretario generale dell’ASEAN Kao Kim Hourn, ...La metropoli meridionale cinese di Shenzhen ha registrato un commercio estero in aumento del 5,9% su base annua, raggiungendo i 3.870 miliardi di yuan (circa 544 miliardi di dollari) nel 2023, hanno d ...