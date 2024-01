Cina | scoperta importante fonte di minerali di litio

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Pechino, 18 gen – (Xinhua) – Laha scoperto quasi un milione di tonnellate didia Yajiang, nella provincia sud-occidentale cinese del Sichuan, ed e’ ora dimostrato che si tratta della piu’ grandedidimonomerico di tipo pegmatitico dell’Asia, secondo quanto dichiarato ieri dal ministero delle Risorse Naturali. Ile’ un metallo alcalino morbido e di colore bianco-argento con numero atomico 3. E’ noto per le sue proprieta’ uniche, come l’essere il metallo piu’ leggero, avere il potenziale elettrochimico piu’ elevato e l’essere altamente reattivo con l’acqua. Come “metallo energetico ecologico del XXI secolo”, ile’ di grande importanza per gli sforzi finalizzati a raggiungere la neutralita’ ...