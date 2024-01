Cina | ricerca e sicurezza La mossa canadese che deve ispirare l’Italia

Leggi su formiche

(Di giovedì 18 gennaio 2024) Il Canada ha pubblicato una lista di oltre 100 istituti dilegati a entità militari, di difesa nazionale o distatale di, Russia e Iran. Non sorprende che laoccupi il primo posto nella lista: su 103 istituti died università elencati, ben 86 rispondono alle autorità di Pechino. In Italia almeno 17 accordi interuniversitari attivi con enti cinesi nella lista. La lista è stata annunciata il 16 gennaio con una dichiarazione congiunta del ministro per l’Innovazione François-Philippe Champagne, il ministro per lapubblica Dominic LeBlanc e il ministro per la Sanità Mark Holland. Rientra nell’ambito della Politica sullatecnologica sensibile e sulle affiliazioni preoccupanti secondo la quale “borse di ...